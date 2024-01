Un supporter de l’Udinese banni à vie après les insultes racistes contre Maignan

L’enquête avance doucement.

Les investigations se poursuivent après les insultes racistes envers Mike Maignan samedi soir, lors de la rencontre entre l’Udinese et l’AC Milan. Ce lundi, l’un des supporters du club d’Udine à l’origine des cris racistes a été identifié grâce notamment à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par d’autres fans. On y voit ce dernier crier à douze reprises « negro di m… ». L’homme de 46 ans, originaire de la province d’Udine et connu des services de police, serait en fuite.

Le club du frioul n’a pas tardé à réagir, radiant à vie l’intéressé, qui devrait également écoper de cinq ans d’interdiction de toute manifestation sportive en Italie. « L’Udinese Calcio annonce, suite à l’identification du principal responsable des déplorables insultes racistes à Maignan, que l’individu en question sera, pour une durée indéterminée, interdit de stade avec effet immédiat. Le club confirme son engagement contre le racisme et considère que l’application de mesures fortes pour envoyer un message concret contre la discrimination, non seulement dans le football, mais aussi dans la société, est fondamentale », a de nouveau communiqué l’Udinese. Avant d’affirmer collaborer avec les autorités italiennes pour permettre l’identification des autres responsables.

Le minimum.

