Un nouveau défenseur bientôt à Paris ?

Validé par le Kyks ?

Lucas Hernandez et Milan Škriniar débarqués l’été dernier, Presnel Kimpembe prolongé en milieu de semaine : depuis quelques mois, le Paris Saint-Germain s’active pour renforcer sa défense. Plombé par les absences longue durée de son international français ainsi que de Nuno Mendes, le PSG aurait même déjà bouclé une nouvelle arrivée dans ce secteur. Fabrizio Romano et plusieurs médias français indiquent que les Rouge et Bleu ont un accord avec Lucas Beraldo.

Âgé de 20 balais, l’international brésilien doit encore passer sa visite médicale avec le club de la capitale pour que sa venue puisse être définitivement officialisée. Pour l’arracher à São Paulo dès cet hiver, Paris devrait débourser une vingtaine de millions d’euros.

Autant dire une broutille.

