Presnel Kimpembe prolonge au PSG

C’est Noël avant l’heure pour Presko.

Quelques minutes après sa victoire face à Metz ce mercredi au Parc des Princes (3-1), le PSG a officialisé la prolongation de Presnel Kimpembe. Le champion du monde 2018, dont le contrat arrivait à son terme l’été prochain, est désormais lié avec son club de coeur jusqu’en 2026. Cette prolongation, en tout cas son timing, est assez inattendue. D’autant plus que le défenseur parisien enchaîne les pépins physiques et n’a plus joué depuis le 26 février dernier.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @kimpembe_3. Le défenseur central de 28 ans est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2026. ❤️💙#Kimpembe2026 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 20, 2023

En espérant qu’il se sera refait la cerise d’ici là.

