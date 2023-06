Un maillot d’Olivier Giroud vendu aux enchères pour les chrétiens d’Arménie

Affaire conclue.

Olivier Giroud a fait don d’une paire de crampons et de son maillot porté pendant le match face à l’Angleterre (1-2) lors du Mondial 2022, durant lequel le Milanais avait marqué le but de la qualification, à l’occasion de la troisième édition de la Nuit de la mission. Cet événement, qui a eu lieu le 15 juin dernier en l’église parisienne Saint-Honoré d’Eylau, accueillait une vente aux enchères au profit des chrétiens persécutés en Arménie.

D’après le média Aleteia, la tunique est partie pour un montant de 35 000 euros, reversé aux associations Aide à l’église en détresse (AED) et Portes ouvertes. Une initiative qui n’a rien d’étonnant, Olivier Giroud ayant toujours mis en avant sa chrétienté dans les médias, comme lors de cette interview pour GQ en août dernier : « J’ai déjà parlé de ma foi, ça m’aide beaucoup au quotidien, à aller de l’avant, à rester positif. Connaître la vie de Jésus m’aide énormément parce que je me suis rendu compte que ça me donne une profonde humilité. »

« Dieu m’a donné la foi », comme le disait Ophélie Winter.

Olivier Giroud a tourné dans un clip de Bigflo et Oli