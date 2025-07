Un joueur de Bologne ne sait plus où stocker toutes ces mozzarellas envoyées par des fans du Napoli

Mamma mia !

Officiellement, Riccardo Orsolini est un joueur de Bologne. Officieusement, il est peut-être l’un des Napolitains les plus importants de la dernière saison. Lors de la 33e journée de Serie A, alors que Naples et l’Inter se livraient une bataille au couteau pour le Scudetto, c’est l’ailier italien qui a inscrit le but de la victoire à la dernière minute pour Bologne contre les Nerazzurri de Marcus Thuram (1-0). Cette réalisation a tout changé : Naples a alors pris les devants au classement et l’Inter n’a jamais réussi à combler ce retard.

The finish 🤯 The vibes 🤩 Take it away, Riccardo Orsolini! 🕺#BolognaInter pic.twitter.com/ZH5rGax4I1 — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 21, 2025

En passe d’ouvrir une pizzeria à Naples

Depuis, Orsolini s’est rapidement retrouvé auréolé du statut de héros chez les tifosis napolitains, lesquels ne lui ont pas seulement envoyé des messages d’amour, mais carrément des cargaisons de spécialités culinaires locales, avec en tête… des mozzarellas. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 28 ans confie ne plus savoir « où mettre tous ces cadeaux… toutes les mozzarellas, les casatielli (un gâteau salé napolitain), les babas napolitains qu’on m’a envoyés de Naples après ce but et le Scudetto. C’est fou », se désespère presque le joueur qui, avant ses vacances prévues à Capri, en vient à se poser une question existentielle : « Est-ce que je vais devoir mettre une fausse barbe et une fausse moustache ? »

On attend la statue devant le stade Maradona.

Italiano : dans les yeux d’Émilie-Romagne