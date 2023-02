Un improbable but refusé à la Fiorentina en C4

L’erreur est humaine (ou pas)

Ce jeudi soir, Benoît Bastien a dû faire face à une situation complètement inédite. Au sifflet du barrage retour entre la Fiorentina et Braga en Ligue Europa Conference, l’arbitre français s’est retrouvé à devoir prendre une décision avec des éléments contradictoires. En début de deuxième mi-temps, alors que Braga menait à Florence (1-2), les Italiens pensaient avoir égalisé, sur un but d’Arthur Cabral. Malgré l’intervention désespérée du gardien portugais pour stopper le ballon sur sa ligne, la montre de Monsieur Bastien se met à vibrer : le système de la goal line technology lui signale que le ballon a entièrement passé la ligne. La décision d’accorder le but semble prise, jusqu’à ce que l’arbitre soit interpellé par ses collègues de la VAR.

Ces derniers ont un doute, et incitent le Français à aller voir les images pour prendre une décision par lui-même. L’homme en bleu prend alors ses responsabilités et décide d’annuler le but, après plus de six minutes d’arrêts de jeu. Même si la visualisation de la goal-line technology montre que le ballon est bien entré pour quelques millimètres, rien ne prouve que le système n’a pas connu un bug. Victorieuse à l’extérieur au match aller (0-4), la Fiorentina parviendra finalement à renverser le scénario de ce match retour (3-2).

Arthur Cabral fez gol, relógio apitou e bola pro meio-campo. VAR entrou em ação: uma das câmeras mostrou que a bola não entrou toda, árbitro foi no monitor e anulou o gol do brasileiro. pic.twitter.com/XiatEUEvao — Goal_Futgols (@futgolss09) February 23, 2023

Les Violets ont de quoi être verts.