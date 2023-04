Un drôle de cimetière à Naples

La Camorra donne des idées.

Tout proches d’un titre de champion d’Italie qui leur tend les bras depuis des semaines, les supporters du Napoli fêtent ça avec originalité. Avec 25 victoires en 31 matchs, les Napolitains ont véritablement marché sur la concurrence. Et à cette occasion, un cimetière pour les équipes italiennes battues par les Azzurri a été créé dans le quartier de la Casa Nuove. Une tombe avec les écharpes du Torino, du Milan, de l’Inter et de la Juventus, battue par le Napoli le week-end dernier, y est installée alors que des croix portant les logos des autres clubs tombés ont été déposées tout autour. On peut aussi apercevoir des bougies avec l’image du Christ et d’Aurelio De Laurentiis, président du club. La phrase signifiant qu’une « douleur pour toute l’Italie après tant d’années a été déposée sur les croix » domine le cimetière.

En attendant, la Società reçoit la Salernitana ce samedi, pour se rapprocher un peu plus du graal qui lui échappe depuis 1990. Salerne devrait ensuite aller dormir avec les poissons…

