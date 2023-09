Un conseiller de Joan Laporta dézingue Ousmane Dembélé

Laver son linge sale en public.

En attirant Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain a sans doute réalisé l’un des plus gros coups de ce mercato. En revanche, Barcelone a de quoi tirer la tronche d’avoir perdu un joueur si important pour « seulement » 50 millions d’euros. Dans une interview à Sport, Enric Masip, conseiller de Joan Laporta, a mis quelques scuds à son ancien joueur. « J’aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs loyaux. Si un joueur a les deux, c’est l’idéal », a-t-il envoyé. Il affirme préférer « un joueur qui me donne un sept ou un huit à un joueur qui me donne un dix et qui, deux jours plus tard, va dans une autre équipe pour gagner plus ».

Selon le bras droit du président du Barça, l’ailier français avait déjà montré qu’il n’était pas complètement loyal au club blaugrana « en ne renouvelant pas son contrat » (en 2022). Selon lui, « il est très facile d’embrasser l’écusson quand on marque un but ou de vendre de la fumée sur les réseaux sociaux ». « Je préfère prendre un pari avec un jeune du centre de formation ou avec Raphinha, qui se donne à fond à chaque séance d’entraînement, plutôt qu’avec quelqu’un qui un jour vous donne un neuf puis un trois un autre jour », a-t-il conclu.

Comment dit-on « le seum » en catalan ?

