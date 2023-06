Un collectif de parents de joueurs du centre de formation envoie une lettre ouverte au Nîmes Olympique

Ça ne s’arrange pas au Nîmes Olympique.

Dans une lettre ouverte envoyée ce samedi au Nîmes Olympique et à ses partenaires, un collectif de parents de jeunes du centre de formation a fait part de son mécontentement à propos de la gestion financière actuelle du club. « Nous sommes conscients des difficultés, notamment financières, que rencontrent le Nîmes Olympique actuellement, mais nous regrettons les récentes mesures d’économie prises à l’encontre du « centre de formation » en l’absence non seulement de discussion préalable, mais aussi d’information officielle des parents concernés », a-t-on pu lire. Ce passage fait notamment référence à la récente décision du club de stopper la prise en charge des cours et de l’internat pour les jeunes footballeurs.

« Comment supporter du jour au lendemain une charge financière de 7000 € à

10000 € par an pour les familles de joueurs internes ? Comment changer de club ou de lycée à

la mi-juin pour ceux qui le souhaiteraient ou qui n’auraient tout simplement pas le choix ? […] Et nous nous attendons au pire avec d’autres abandons possibles de prises en charge (pour les licences et les tenues par exemple) », s’interrogent ces parents, qui voient du jour au lendemain des frais colossaux leur être demandé. « Nous voulons que, par la présente lettre ouverte, le club et ses partenaires prennent conscience de l’impact de ces mesures sur la vie des familles concernées et sur l’image désastreuse que cela donne du club », expliquent-ils en guise de conclusion, précisant être « ouverts à la discussion ».

Rani Assaf, le président du club, ne s’est lui pas exprimé publiquement depuis la relégation de l’équipe première en National.

