Un ancien joueur du Bayern Munich nommé entraîneur d’un club belge

Trois clubs durant sa carrière de joueur, mais déjà neuf en tant qu’entraîneur.

Thorsten Fink a été nommé entraîneur de Saint-Trond, club évoluant en Jupiler Pro League. L’Allemand de 55 ans, ancien milieu de terrain, prend les rênes d’une équipe qui a fini à la douzième place du championnat belge et qui était précédemment entraînée par un compatriote en la personne de Bernd Hollerbach. C’est tout simplement la 9e aventure pour celui qui exerce le métier d’entraîneur depuis 2008 et un premier poste à Ingolstadt, avant de passer par le FC Bâle, Hambourg, l’APOEL Nicosie, l’Austria Vienne, Grasshopper, le Vissel Kobe et le Riga FC.

Fink is een Bink 💛💙 ➡️ Meer info over onze nieuwe hoofdtrainer: https://t.co/MUS4cZLaGq pic.twitter.com/na5kRNq8AJ — STVV (@stvv) May 16, 2023

Plus connu pour son passé de joueur professionnel, il a notamment passé six saisons au Bayern Munich, le temps de disputer 230 matchs et de remporter quatre Bundesliga, trois Coupes d’Allemagne une Ligue des champions.

