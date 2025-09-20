S’abonner au mag
Un ancien du Barça et du PSG pour remettre le Ballon d’or ?

SO
Un ancien du Barça et du PSG pour remettre le Ballon d'or ?

Un spoiler qui ne spoile rien.

Qui remportera le prochain Ballon d’or ce lundi 22 octobre ? C’est la question que tout le monde se pose. Et il y aurait pu y avoir un début de réponse parmi l’information exclusive de la Cope qui annonce que c’est Ronaldinho qui remettra le trophée au futur lauréat.

Vainqueur du Ballon d’or en 2005, Ronaldinho a possiblement était choisi pour son lien avec le futur vainqueur qui devrait être – sauf cataclysme – un joueur du Paris Saint-Germain ou du FC Barcelone. Problème, Ronaldinho a évolué dans les deux clubs et a adoubé à plusieurs reprises Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.

Le résultat de l’enquête est donc le suivant : le Ballon d’or reviendra soit à Ousmane Dembélé, soit à Lamine Yamal. De rien.

