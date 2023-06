Un ami de Vinícius victime de racisme avant le match entre le Brésil et la Guinée

On se demande si certains ne font pas exprès de débrancher leur cerveau.

Alors que le Brésil a écrasé la Guinée en amical ce samedi au RCDE Stadium de Barcelone (4-1), la Seleção arborait, lors de la première période, un maillot noir pour dénoncer le racisme, quelques semaines après l’épisode vécu à Valence par Vinícius Júnior. Avant la rencontre, un des amis d’enfance et désormais conseiller de l’ailier du Real Madrid aurait été victime de racisme de la part d’un agent de la sécurité du stade. Selon le témoignage de Felipe Silveira, publié par Globo Esporte, au moment de se faire fouiller, un agent lui aurait dit « mains en l’air, c’est mon arme pour toi » avant de sortir une banane de sa poche.

Enquanto eu jogava com a já histórica camisa preta e me emocionava, meu amigo foi humilhado e ironizado na entrada do estádio. O tratamento foi triste, em todos os momentos duvidaram da cena surreal que aconteceu. Os bastidores são nojentos. Mas pra deixar tudo público, pergunto… https://t.co/41RIJIJiuZ — Vini Jr. (@vinijr) June 17, 2023

Accompagné de quelques amis, il aurait ensuite appelé la police après quelques échanges tendus, puis déposé plainte. L’agence de sécurité et l’auteur de ce dérapage nient ces allégations. Mis au courant de l’incident, Vinícius a dénoncé le traitement de son ami, « humilié et moqué à l’entrée du stade ». « Où sont les images des caméras de sécurité ? », a-t-il également demandé. De son côté, la fédération brésilienne a annoncé avoir « pris des mesures immédiates et, dans le même temps, a demandé à la police et aux organisateurs du match d’apporter tout leur soutien et leur protection à une nouvelle victime de racisme ».

