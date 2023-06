Finale de C1 : Après les excuses de Szymon Marciniak, l'UEFA a tranché

Séparer l’homme de l’arbitre.

Szymon Marciniak officiera bien lors de la finale de Ligue des champions entre l’Inter Milan et Manchester City, le 10 juin prochain. Une enquête avait été ouverte par l’UEFA après sa participation à un évènement organisé par le politicien d’extrême droite polonais Sławomir Mentzen (connu pour ses propos antisémites, homophobes, anti-IVG et anti-UE), le 29 mai dernier à Katowice. « L’UEFA a reçu une déclaration de M. Marciniak exprimant ses plus sincères excuses et fournissant une clarification concernant son implication dans l’événement », a expliqué l’instance.

« Je tiens à exprimer mes plus sincères excuses pour ma participation (à cet évènement) et pour la détresse ou le préjudice qu’elle a pu causer », écrit Marciniak dans sa fameuse lettre. « J’ai été gravement induit en erreur et j’ignorais totalement la véritable nature et les affiliations de l’événement en question. Je ne savais pas qu’il était associé à un mouvement d’extrême droite polonais. Si j’avais su cela, j’aurais catégoriquement décliné l’invitation. Il est important de comprendre que les valeurs promues par ce mouvement sont totalement contraires à mes convictions personnelles et aux principes que je m’efforce de défendre dans ma vie. »

« Sur la base des informations fournies, l’UEFA confirme que M. Marciniak remplira son rôle d’arbitre pour la finale de l’UEFA Champions League 2023 », conclut l’instance.

Faute avouée à moitié pardonnée.

Randal Kolo Muani : tout pour la coupe