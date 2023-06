Gros scandale autour de l'arbitre de la finale de C1

Le bad buzz au meilleur des moments.

Szymon Marciniak, arbitre de la dernière finale de Coupe du monde et désigné pour officier lors de celle de la Ligue des champions la semaine prochaine entre Manchester City et l’Inter, fait l’objet d’une enquête de l’UEFA après sa participation à un événement d’extrême-droite. En effet, il a été aperçu lors du meeting donné par Sławomir Mentzen, homme politique polonais aux idées bien tranchées et dont le credo est : « nous sommes contre les juifs, les homosexuels, l’avortement, la fiscalité et l’Union européenne ». Lors de cette conférence, il est même monté sur scène pour prendre la parole.

Champions League final referee ‘spoke at event with far-right leader’ https://t.co/09ItsYjhni — The Guardian (@guardian) June 1, 2023

« L’UEFA est au courant des allégations concernant Szymon Marciniak et demande des éclaircissements urgents, explique l’institution européenne auprès du Guardian. L’UEFA et l’ensemble de la communauté du football détestent les valeurs promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux. Une nouvelle annonce sera faite demain, après avoir examiné toutes les preuves. »

On rejoue la finale du Mondial, du coup ?

