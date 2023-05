Mikautadze, Desmas et Elsner honorés en Ligue 2

Mister Georges.

La cérémonie des Trophées UNFP a souri à Georges Mikautadze, élu meilleur joueur de Ligue 2. L’attaquant du FC Metz, deuxième du championnat avant la dernière journée, s’est révélé comme le détonateur de l’attaque des Grenats avec 23 buts et 8 passes décisives. Il était en compétition avec Niels Nkounkou (ASSE), Josh Maja (Girondins de Bordeaux), Victor Lekhal (Le Havre) et Jean-Philippe Krasso (ASSE).

Leader depuis la 14e journée, le HAC a évidemment pris sa part via Arthur Desmas, meilleur gardien, et Luka Elsner, meilleur entraîneur. Le club normand domine logiquement l’équipe type avec quatre joueurs (Desmas, Sangante, Lekhal, Richardson). Saint-Étienne tire aussi son épingle du jeu avec Nkounkou, Krasso et le jeune Benjamin Bouchouari. Mikautadze, Kévin Van Den Kerkhof (Bastia), Josh Maja et Yoann Barbet (Bordeaux) ont également été retenus.

Oh my Josh !

