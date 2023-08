Trois jours avant le barrage face au LOSC, l'entraîneur de Rijeka se fait la malle

Le match du LOSC vient de prendre une autre tournure.

Alors que les Dogues affrontent jeudi (20 heures) le HNK Rijeka en barrage aller de Ligue Europa Conférence, le club croate a perdu son entraîneur, ce lundi, trois jours avant le match. En effet, le Serbe Sergej Jakirović a mis les voiles, accompagné d’une partie de son staff, pour rallier le Dinamo Zagreb, ogre du pays qui cherchait un technicien depuis le départ d’Igor Bišćan et a levé la clause de Jakirović. Le président de Rijeka, Damir Mišković, a fait part de son désarroi, pour Nova TV : « J’ai d’abord appris la nouvelle sur la page Facebook du Dinamo, que ma femme m’a montrée. Je pensais que quelqu’un était en train de déconner ! Vers 15h30, l’entraîneur m’a appelé et m’a dit qu’il allait au Dinamo. Personne ne nous a appelés de leur côté, je ne crois pas aux transferts qui se font du jour au lendemain et personne ne nous a informés. Nous ne pouvons pas l’arrêter, son contrat est ce qu’il est, mais si nous avions su, nous aurions pu nous organiser à temps. C’est ainsi que nous allons voyager à Lille, sans entraîneur ni personnel. Nous allons devoir nous réunir et voir ce que nous pouvons faire. La vie continue, mais ce n’est pas juste de leur part, c’est même antisportif. »

🗣️ "Je l’ai appris sur la page (FB) du Dinamo, que ma femme m’a montrée. Je pensais que quelqu’un était en train de déconner ! […] Nous ne savons pas qui dirigera l’équipe à Lille…", a déclaré Damir Mišković, président du HNK Rijeka à NovaTV.https://t.co/IkTOkIu5hI — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) August 22, 2023

« Nous ne savons pas qui dirigera l’équipe à Lille, nous devons nous asseoir et discuter, a-t-il également déclaré. Nous allons nous en sortir d’une manière ou d’une autre, mais ce ne sera certainement pas facile. Nous allons nous organiser, essayer de faire de notre mieux pour être le meilleur possible à Lille et au retour. Jusqu’à présent, nous n’avons pas le nom du nouvel entraîneur. Nous devons d’abord identifier les options disponibles. Vous ne pouvez pas trouver un entraîneur en une journée. »

Gospodin Sergej Jakirović od danas je i službeno preuzeo klupu Dinama. Premijeru na klupi plavih imat će već za par dana kada na Makismir dolazi Sparta iz Praga u sklopu play-offa UEFA Europa lige 💙💪🏻 Prvi razgovor s trenerom možete pogledati na našoj platformi Dinamo Plus 📺 pic.twitter.com/2WpqXIxwbJ — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 21, 2023

Si jamais, Laurent Blanc sera bientôt dispo.