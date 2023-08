Ce qu’il faut changer à Lyon ? « L’entraîneur », répond Laurent Blanc

On en connaît un qui en a ras la casquette.

Si son équipe ne l’a pas vraiment été face à Montpellier, Laurent Blanc s’est lui montré très en forme après cette déroute. Le Président a déploré les nombreuses absences au sein de son effectif – notamment celle d’Anthony Lopes et celle, à venir d’Alexandre Lacazette, expulsé ce samedi. Il s’est aussi montré philosophe : « C’est la deuxième journée de championnat, il y a toujours de l’espoir. On ne fait pas tout bien. […] Dans la vie, parfois on est puni parce qu’on ne fait pas les choses comme on devrait le faire. »

🤨 "Il faut changer d'entraineur." Le sarcasme ou juste de la sincérité de la part du coach de l'@OL❓#OLMHSC pic.twitter.com/x2s7dBbBwu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 19, 2023

« Le mercato ferme le 31 août et il y aura déjà eu trois journées, reprend Blanc au moment de justifier ce début de saison compliqué. Il faut gagner des matchs avec ou sans le mercato. Le mercato, ce n’est pas le 31 août, on a deux mois et demi pour le faire. » Pour l’entraîneur de l’OL, son équipe « voulait mais n’avait pas les moyens de résister à Montpellier. » Avec l’effectif à ses dispositions ce samedi, l’ancien technicien de Bordeaux estime même que le MHSC dispose de joueurs que l’OL n’a pas. Interrogé sur ce qu’il faudrait changer, le mâcheur de touillettes répond : « L’entraîneur. » Relancé, il persiste, rappelant un épisode vécu au début du mois : « Pourquoi pas. Peut-être qu’il faut changer l’entraîneur. »

Après tout, pourquoi pas, Raymond Domenech est toujours libre.