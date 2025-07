Toulouse en prend sept dans la tronche en amical contre Leipzig

Elle va être belle la saison toulousaine !

Confronté au RB Leipzig en match amical ce samedi, Toulouse s’est fait foudroyer façon Brésil-Allemagne 2014. Le Téfécé s’est incliné 7-0 face au club allemand à Villingen-Schwenningen. Les Violets n’ont toujours pas gagné dans cette préparation, eux qui avaient fait match nul face à Pau (0-0) et perdu face à QPR (1-2).

Privés de Zakaria Aboukhlal – en partance pour le Torino – et du capitaine Vincent Sierro, les hommes de Carles Martínez Novell ont rapidement compris qu’ils allaient passer une après-midi compliquée, avec cinq buts encaissés dès les 40 premières minutes de jeu. Loïs Openda a planté un doublé, tandis que Xaver Schlager, El Chadaille Bitshiabu, Johan Bakayoko, Yan Diomande et Ezechiel Banzuzi ont eux aussi trouvé le chemin des filets. Mercredi, les Toulousains effectueront un stage en Autriche et affronteront le club saoudien d’Al-Nassr.

Il s’agira de mieux défendre face à Cristiano Ronaldo.

