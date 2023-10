Tiémoué Bakayoko justifie son choix

Il a (enfin) disputé ses premières minutes avec son nouvelles couleurs, et il les attendait impatiemment.

Entré en jeu lors du match nul de Lorient contre l’Olympique lyonnais, Tiémoué Bakayoko a donc officiellement démarré sa saison en compagnie des Bretons. Pour Ouest-France, le milieu de terrain est d’ailleurs revenu sur les raisons qui l’ont poussé à signer en faveur des Merlus cette été : « Beaucoup diront que, après les clubs où je suis passé, aller à Lorient, c’est revenir en arrière. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Le plus important est d’être sur le terrain, peu importe le maillot que tu as sur le dos, et de performer. »

Et l’ancien Monégasque, Napolitain ou Milanais de continuer :« J’ai pensé que c’était le projet qui me correspondait le mieux, dans un club assez familial, loin de tous ces clubs à pression que j’ai connus. J’avais à cœur de trouver un projet qui pouvait me correspondre, et un coach que je connais. » L’ex de Chelsea a en effet connu Régis Le Bris, son coach actuel, au Stade rennais dans les catégories de jeunes.

En revanche, personne ne sait si la recrue a prolongé son contrat avec les blessures.

