Lyon gâche deux buts d’avance contre Lorient

Olympique lyonnais 3-3 FC Lorient

Buts : Nuamah (21e) et Lacazette (22e, 41e sp) pour les Gones // Kroupi (16e, 54e) et Yongwa (79e) pour les Merlus.

L’OL n’y arrive pas.

Sur la pelouse complètement défoncée du Groupama Stadium, Lyon pensait remporter sa première victoire de la saison, mais a finalement été rejoint par Lorient ce dimanche. Comme à Nantes il y a deux semaines, les Bretons frappent en premier, encore grâce Eli Kroupi, qui, cette fois, envoie un sublime enroulé du droit dans la lucarne d’Anthony Lopes pour ouvrir le score (0-1, 16e). Lyon n’y est pas et on pense les Gones au fond du trou. Mais les locaux se relancent avec un centre de Jeffinho mal dégagé par la défense. Ernest Nuamah déboule et fusille Yvon Mvogo en plaçant le ballon entre le portier et son premier poteau (1-1, 21e). Un but qui débloque complètement l’OL qui prend l’avantage dans la foulée. Lorient perd le ballon très haut et permet à Jeffinho de fixer puis décaler Alexandre Lacazette à gauche. L’ancien d’Arsenal efface Montassar Talbi puis marque du gauche (2-1, 22e).

Les Merlus sont complètement perdus et prennent un peu plus l’eau juste avant la pause, alors que Lopes envoie un long ballon vers Jeffinho. Le Brésilien passe devant Isaak Touré mais ce dernier le balance dans la surface. Penalty logique que transforme Lacazette en prenant Mvogo à contre pied (3-1, 41e). Au retour des vestiaires, Lyon recule un tantinet et laisse Lorient revenir dans le match. Côté gauche, Darlin Yongwa centre fort devant le but vers Kroupi, qui s’offre un doublé en marquant à bout portant (3-2, 54e). C’est à la finition, cette fois, que Yongwa se distingue en sanctionnant la très mauvaise passe de Mama Baldé près de sa surface d’une frappe du gauche limpide (3-3, 79e). Mvongo préserve le point du nul en repoussant une tête à bout portant de Baldé (90e).

Au moins, ils ont mis des buts !

Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes – Mata, O’Brien, Lovren, Tagliafico – Alvero (Lepenant, 60e), Diawara (Tolisso, 60e), Caqueret (Cherki, 88e) – Nuamah (Kumbedi, 71e), Lacazette, Jeffinho (Baldé, 59e). Entraîneur : Fabio Grosso.

FC Lorient (3-4-3) : Mvogo – Talbi, Laporte (Mendy, 46e), Touré – Yongwa, Abergel, Ponceau (Bakayoko, 46e), Le Bris (Kalulu, 87e)- Faivre, Kroupi (Ndiaye, 77e), Tosin (Mvuka, 90+3e). Entraîneur : Régis Le Bris.

L'OL en termine enfin avec sa série noire