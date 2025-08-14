Thomas Frank a la défaite joyeuse

C’est à la dignité dans la défaite qu’on reconnaît un coach de Tottenham.

Une défaite aux tirs au but alors que son équipe menait de deux buts à 5 minutes de la fin du temps réglementaire pour son premier match officiel à la tête des Spurs : check. Mais il en faudrait plus pour entamer l’enthousiasme de Thomas Frank. Le coach danois a dédramatisé la soirée, en conférence de presse, assurant que la Supercoupe d’Europe n’était pas un trophée si important et reconnaissant la supériorité du Paris Saint-Germain. « Faire 2-2 contre le PSG, c’est un résultat que l’on prend, a avoué l’ancien des Bees. On perd aux tirs au but, donc peut-être que l’on doit les travailler (rires). »

« L’opération a réussi, mais le patient est décédé »

Une phrase digne de Laurent Bonadei ou Didier Deschamps qui aura eu raison des Spurs dans cette finale. Pourtant une coupette de plus pour Tottenham n’aurait pas été de trop, mais il y aura de quoi se rattraper cette saison. « Si tu regardes notre match je peux juste dire « waouh, quel match on a fait ». » Le successeur d’Ange Postecoglou aurait même affirmé en fin de rencontre que « dans les termes médicaux, on aurait dit que l’opération a réussi mais le patient est décédé , selon The Athletic.

Après, le PSG avait une semaine d’entraînement dans les pattes, Thomas.

