Thierry Laurey ne sera plus l’entraîneur du Paris FC à l’issue de la saison

Clap de fin.

L’histoire entre Thierry Laurey et le Paris FC et ne durera pas plus longtemps. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien entraîneur de Strasbourg ne prolongera pas avec le club de la capitale selon L’Équipe.

Alors que la saison dernière, le natif de Troyes a été proche de faire monter le club parisien dans l’élite (quatrième du classement, éliminé par Sochaux au premier tour des barrages), sa deuxième année à la tête du PFC est bien plus délicate. Englué à la 10e place du classement après 33 journées, le club, qui compte 18 points de retard sur le deuxième Bordeaux, n’a plus rien à jouer en cette fin de saison.

Pourtant l’amour dure 3 ans non ?

