Thiago Silva vrille dans les tribunes de Stamford Bridge

Que ce soit sur le terrain ou dans les gradins, Ô Monstro respire la sérénité.

Blessé au genou, Thiago Silva a vécu la victoire de Chelsea face au Borussia Dortmund ce mardi soir (2-0), depuis les tribunes de Stamford Bridge. Et comme tout le stade, il a eu du mal à contenir ses émotions dans les derniers instants de la partie, les Blues n’étant pas à l’abri d’un but allemand, synonyme de prolongation. La femme de l’ancien défenseur du PSG a alors dégainé son téléphone pour filmer les réactions de son mari. « Touche pas à mon latéral fils de pute ! », lance-t-il après une faute de Jude Bellingham sur Reece James, avant de réclamer un carton rouge.

"Son of a bi*ch, not my full back for the love of God, Red card!"

Thiago Silva, when Bellingham tackled Reece James. My captain 💙 pic.twitter.com/uwfrNXpHOG

