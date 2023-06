Textor : « C’est un échec de ne pas être en C1 »

Comme si manquer la C1 était le seul échec de la saison de l’OL.

Désormais seul aux commandes de l’Olympique lyonnais, à la suite du départ de Jean-Michel Aulas, John Textor a fait le bilan de la saison des Gones, dans les colonnes de L’Équipe, et affiche ses ambitions : « Lyon doit revenir en Ligue des champions. En matière d’organisation, c’est un échec de ne pas être en C1. » L’Américain juge également que « la raison pour laquelle » l’OL ne sera peut-être, et sans doute, pas européen à la rentrée « vient du début du championnat ».

Pour s’assurer de retrouver l’Europe, l’homme d’affaires de 57 ans ne compte pas se séparer d’Alexandre Lacazette, qui « n’ira nulle part », et souhaite renforcer son équipe : « Recruter un latéral droit expérimenté est une bonne idée. Un défenseur central supplémentaire serait bien. Je ne sais pas si nous aurons besoin de trois ou six joueurs. Nous en discuterons avec l’entraîneur. » À ce poste, Laurent Blanc a été, une nouvelle fois, confirmé par son président, contrairement à Bruno Cheyroux qui verra ses fonctions évoluer pour rejoindre Eagle Football et quitter son poste dans la capitale des Gaules.

Ou comment se mettre les supporters dans la poche.

