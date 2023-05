Textor : « On va garder et soutenir Laurent Blanc »

Le nouveau boss a parlé.

Deux jours après l’éviction de Jean-Michel Aulas, John Textor, propriétaire de l’Olympique lyonnais, a tenu une conférence de presse afin de mettre à plat la situation actuelle du club. Outre le départ de JMA, Textor n’a éludé aucun sujet dont celui de Laurent Blanc, le coach actuel des Gones qui pouvait craindre pour sa place face à la volonté de restructuration interne de l’OL par Eagle Football. Mais l’homme d’affaires américain s’est montré ferme : pas question, à l’instant T, de se séparer du champion du monde 1998.

« On va garder et soutenir Laurent Blanc. Notre entraîneur mérite d’avoir beaucoup de soutien cet été, a expliqué Textor. Ce club a bien fonctionné sur les quinze derniers matchs. Ce qu’on a vu dimanche (contre Montpellier, NDLR), c’est ce que peuvent faire des grands joueurs. Au Brésil (à Botafogo, NDLR), on m’a dit de virer l’entraîneur à de nombreuses reprises. À la fin de la saison, on nous donnait finalement raison. L’analogie est évidente. Il est facile de virer un coach. Je soutiens l’entraîneur, point barre. Il n’y a rien qui me dise que je dois me débarrasser de ce coach. Il a fait des demandes très spécifiques durant le mercato, auxquelles nous n’avons pas répondu, mais il réussit une bonne fin de saison. »

Un peu de stabilité ne fait jamais de mal.

