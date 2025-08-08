S’abonner au mag
Terry Hennessey, ancien capitaine de Nottingham, est décédé

Une triste année pour le football gallois.

Après Joey Jones en juillet, c’est la légende galloise aux rouflaquettes garnies William Terrence dit « Terry » Hennessey qui est décédée ce vendredi à l’âge de 82 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. L’ancien capitaine de Nottingham Forest aura porté le maillot rouge à 159 reprises entre 1965 et 1970, et celui du pays de Galles (avec lequel il aura joué contre le roi Pelé) à 39 reprises. Le défenseur serait également cousin éloigné du célèbre gardien Wayne Hennessey, qui n’est autre que le deuxième joueur le plus capé de la sélection galloise, explique The Sun.

Ce dernier vient d’annoncer sa retraite à 38 ans, après trois saisons passées à Nottingham Forest. Malgré leurs 44 années d’écart, ils avaient plus en commun qu’on ne le pense.

