Terry Hennessey, ancien capitaine de Nottingham, est décédé

Une triste année pour le football gallois.

Après Joey Jones en juillet, c’est la légende galloise aux rouflaquettes garnies William Terrence dit « Terry » Hennessey qui est décédée ce vendredi à l’âge de 82 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. L’ancien capitaine de Nottingham Forest aura porté le maillot rouge à 159 reprises entre 1965 et 1970, et celui du pays de Galles (avec lequel il aura joué contre le roi Pelé) à 39 reprises. Le défenseur serait également cousin éloigné du célèbre gardien Wayne Hennessey, qui n’est autre que le deuxième joueur le plus capé de la sélection galloise, explique The Sun.

Nottingham Forest are saddened to learn of the passing of former captain, Terry Hennessey. — Nottingham Forest (@NFFC) August 8, 2025

Ce dernier vient d’annoncer sa retraite à 38 ans, après trois saisons passées à Nottingham Forest. Malgré leurs 44 années d’écart, ils avaient plus en commun qu’on ne le pense.

Strasbourg refuse 28 millions pour Dilane Bakwa