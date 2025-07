Disparition de Joey Jones, légende du Pays de Galles et de Liverpool

Joey Jones, légende du football gallois et de Liverpool, s’est éteint à l’âge de 70 ans, rapporte la BBC. Si son nom est inconnu des plus jeunes, le défenseur gallois est l’une des figures du Liverpool qui a roulé sur l’Europe à la fin des années 1970.

À jamais le premier

Avec les Reds, Joey Jones a remporté deux Ligues des champions back to back en 1977 et 1978, et a été mis à l’honneur avec une banderole devenue mythique déployée lors de la finale 1977 contre le Borussia Mönchengladbach : « Joey ate the frogs legs, made the swiss roll, now he’s munching Gladbach » (Joey a mangé les cuisses de grenouilles, a roulé les suisses, maintenant il mâche Gladbach), en référence aux victoires contre Saint-Étienne et le FC Zurich.

Grâce à la victoire face aux Allemands, Joey Jones deviendra par ailleurs le premier Gallois de l’histoire à remporter une Ligue des champions. Rien que ça.

We are deeply saddened by the passing of Joey Jones, aged 70. — Liverpool FC (@LFC) July 22, 2025

Les hommages du football britannique se sont multipliés ce mardi matin pour l’homme aux 72 sélections avec le Pays de Galles. Le Wrexham AFC, club de Championship duquel il est également devenu légende, a annoncé vouloir ériger une statue à l’effigie de Joey Jones en face de son stade. Liverpool, dans son communiqué, a rendu hommage à un « latéral gauche aux tacles durs ».

Le genre de joueur qui entre facilement dans le cœur des British.

