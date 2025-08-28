Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort de la Ligue Europa

Supporters de Crystal Palace, passez votre chemin.

Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des champions, on pourra découvrir ce vendredi quelles équipes s’affronteront en Ligue Europa cette saison pour succéder à Tottenham. La compétition suivra le même format que l’année dernière avec une première phase de ligue à 36 équipes. Chaque équipe devra jouer huit rencontres, quatre à domicile et quatre à l’extérieur, pour espérer se qualifier pour la phase éliminatoire de la compétition.

Lille chapeau 1, Nice chapeau 3

Trois équipes françaises seront engagées en C3 et chacune devrait faire partie d’un chapeau différent (on rappelle que la composition des chapeaux s’effectue en fonction de l’indice UEFA de chaque club). Le LOSC dans le chapeau 1, l’Olympique lyonnais dans le chapeau 2 et l’OGC Nice dans le chapeau 3, à la suite de sa défaite face à Benfica en barrage de C1. Parmi les potentiels adversaires de nos clubs français, on retrouve Aston Villa, le Real Betis, l’AS Roma ou même le FC Porto. De quoi nous offrir de jolies rencontres.

Le tirage au sort aura lieu ce vendredi 29 août à 13 heures à Monaco. Il sera retransmis sur Canal+ Foot, mais également sur la chaîne YouTube de l’UEFA et ses différents comptes sur les réseaux sociaux. Petite spécificité : seuls les tirages des adversaires du chapeau 1 se feront avec des boules, comme à l’ancienne. Pour le reste des équipes, le tirage sera fait par ordinateur.

La magie du football se perd…

