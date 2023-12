Sunderland tient son nouveau coach, et ça ne sera pas Will Still

Will Still pourra continuer de rendre visite à sa copine sans attirer les foules.

L’équipe de deuxième division anglaise Sunderland a annoncé ce 18 décembre avoir engagé Michael Beale en tant que manager général de l’équipe. Le désormais ex-entraîneur des Glasgow Rangers a connu en Écosse une année faste avec 32 victoires et 3 nuls pour seulement 8 défaites sur l’année. Son club était malgré ça dans une mauvaise passe avec 3 défaites en 7 matchs, causant son éviction. Il prend la succession de Mike Dodds, intérimaire qui promu entraîneur adjoint. Voilà qui clôt en tout cas l’épisode du vrai-faux départ de Will Still à Sunderland.

🤝 Sunderland AFC is delighted to announce the appointment of Michael Beale as the Club’s new Head Coach.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 18, 2023