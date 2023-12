Will Still bientôt persona non grata dans la cité des sacres ?

En conférence de presse avant le déplacement à Lens (samedi à 21 heures), Will Still, qui aurait lui-même glissé sa candidature sur la table de Sunderland récemment, a répondu aux questions sur ce sujet : « Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. Je ne peux nier le fait qu’il y ait de l’intérêt pour moi, ça je le confirme. […] Je suis toujours l’entraîneur du Stade de Reims. Voilà ce que je peux en dire. » L’entraîneur anglo-belge de 31 ans, arrivé sur le banc rémois en octobre 2022, a même parlé de plusieurs clubs intéressés par ses services. Il a admis avoir fait le voyage jusqu’à Londres lundi, mais a affirmé que c’était pour une autre raison : « Je me suis rendu à Londres pour aller voir ma copine qui habite là-bas. […] Quand j’ai retrouvé mes joueurs à l’entraînement mardi, je leur ai demandé s’ils avaient vu cette histoire, ils ont tous répondu oui. J’ai dû expliquer à mes joueurs que j’étais en couple avec quelqu’un à Londres et ils se sont foutus de ma gueule. »

Will Still a aussi exprimé sa méfiance : « Je savais qu’à la moindre occasion, les gens allaient essayer de changer mon image ou essayer de me faire passer pour un mercenaire ». Des rumeurs l’envoient en effet à Sunderland dès cet hiver. L’intéressé lui, ne se voit pas quitter Auguste-Delaune si vite et ironise sur son opportunisme présumé :« C’est comme dire : Je vais envoyer mon CV à Manchester United parce que je sais qu’Erik ten Hag est sous pression. Je sais bien que je ne suis pas le plus intelligent, mais je suis pas con à ce point-là. […] (Intéresser d’autres clubs) Je trouve cela plutôt flatteur et même cool, car au moins on parle de moi et cela signifie que je ne fais pas trop mal les choses. Cela fait partie de votre travail de bien vendre des histoires et je le respecte énormément, mais si j’avais vraiment eu envie de partir, je serais parti avant. Je n’ai jamais caché le fait que j’étais ambitieux et que je voulais aller un jour en Angleterre. Je demeure ouvert. Mais ce n’est pas ma priorité du moment et je reste l’entraîneur du Stade de Reims. »

De toute façon, l’hiver doit être plus froid à Sunderland qu’en Champagne.

Sunderland : Still I Die