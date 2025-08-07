Strasbourg refuse 28 millions pour Dilane Bakwa

Bakwa ? C’est pas assez 28 millions ?

Apparemment non pour Strasbourg. Auteur d’une saison pleine où il s’est adapté à merveille au jeu de Liam Rosenior, Dilane Bakwa pourrait bien faire ses valises cet été. Triste nouvelle pour les fans des danses strasbourgeoises puisque ce dernier régalait avec Emmanuel Emegha et Diego Moreira. Selon L’Équipe, Nottingham Forest serait passé à l’action pour mettre l’ancien Bordelais dans son panier.

30 à 35 millions demandés

Deux ans après avoir été acheté dix millions, l’ailier français vaudrait entre 30 et 35 millions, alors que les Anglais n’ont proposé que 24 patates + quatre de bonus. Ces derniers pourraient faire un effort financier dans les prochaines heures afin de remplacer Anthony Elanga, parti faire ses gammes à Newcastle aux côtés d’Eddie Howe. Très actif sur le mercato, Strasbourg pourrait donc à nouveau investir dans un ailier si le Français venait à partir.

Attention, Raheem Sterling en approche.

