Situation tendue à Toulouse après le match nul contre Lorient

La vie n’est pas rose à Toulouse.

Si le Téfécé pensait tenir sa première victoire en championnat depuis deux mois face à Lorient, il a finalement cédé une énième fois dans les dernières minutes d’une rencontre. Un mal récurrent et un match nul qui ont provoqué la colère de nombreux membres du club. « Oui, je suis très frustré d’avoir démarré sur le banc, je me demande pourquoi. Je me pose forcément des questions, lâchait dans la foulée à Prime Vidé Thijs Dallinga qui, dès l’échauffement, n’avait pas caché sa déception de démarrer sur le banc, une semaine après avoir été suspendu à Nice. On en parlera en interne, mais pas à la télévision. »

À en croire LesViolets.com, la situation était tendue depuis le nul concédé face à l’Union saint-gilloise, jeudi soir (0-0). Certains choix de Carles Martinez Novell, qui vit sa première saison sur le banc d’un effectif de première division, ne seraient pas vraiment compris, et le ton serait déjà monté dans la préparation de ce match pourtant capital face aux Merlus. Après cette nouvelle désillusion, le président Damien Comolli se serait rendu dans le vestiaire, s’en prenant à la fois aux joueurs et au staff pour les mauvais résultats actuels du récent vainqueur de la Coupe de France. Des tensions qui auraient également eu lieu entre certains joueurs, à une semaine d’un déplacement périlleux à Lyon, devenu malgré lui un concurrent direct pour le maintien.

