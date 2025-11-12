L’Atalanta a trouvé le successeur d’Ivan Jurić

Jamais deux sans trois ?

Il n’aura pas fallu longtemps à l’Atalanta pour trouver un nouveau chef d’orchestre. Moins de deux jours après avoir remercié Ivan Jurić, pourtant vainqueur de l’OM en Coupe d’Europe, le club bergamasque a officialisé l’arrivée de Raffaele Palladino sur le banc. Le technicien de 41 ans, libre depuis son départ de la Fiorentina, a signé jusqu’en 2027.

Le fantôme de Gasperini va hanter la chaise de Palladino

La victoire au Vélodrome puis une déroute à Sassuolo (0-3) pour précipiter la chute. Jurić a sauté, victime d’un héritage trop lourd à porter : celui de Gian Piero Gasperini, dont le fantôme doit encore rôder dans les couloirs du Gewiss Stadium, probablement en train de souffler « c’est de la faute de Lookman » dans les oreilles du nouveau venu.

Palladino, lui, débarque avec ses idées claires et ses costards ajustés pour remettre un peu de fraîcheur dans une équipe 13e de Serie A. L’ancien coach du Monza et de la Fiorentina sort d’une saison réussie (6e place, demi-finale de Ligue Conférence) et compte bien redonner du peps à une attaque bergamasque un peu rouillée. Un costume de plombier pour réparer les fuites déjà trop nombreuses, mais l’ancien champion de Serie B semble être taillé pour les remises à niveau.

Allez, au boulot.

Moins d’une semaine après sa victoire contre l’OM, l’Atalanta vire son coach