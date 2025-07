Selon Arteta, Arsenal a suivi les procédures dans l’affaire Thomas Partey

La honte doit changer de camp.

Début juillet, Thomas Partey a été inculpé de cinq viols et d’une agression sexuelle. Pour ces faits commis entre 2021 et 2022, Thomas Partey devrait comparaître devant le tribunal de Westminster le 5 août selon la BBC. Alors qu’Arsenal avait été mis au courant par la police et une plaignante, le club du North London a laissé évoluer son milieu de terrain comme si de rien n’était avant de le laisser partir en juin à la fin de son contrat.

Arteta marche sur des œufs

En conférence de presse ce lundi avant un match de pré-saison contre l’AC Milan à Singapour, Mikel Arteta a été interrogé sur le sujet brûlant du moment. « Le club a été très clair dans sa déclaration. Il y a beaucoup de questions juridiques très complexes. Je ne peux donc rien commenter. » Après cette réponse neutre, les journalistes ont continué leur pressing, demandant à Arteta si Arsenal avait suivi les procédures appropriées. L’entraîneur espagnol a répondu « oui, à 100% ». Dans la suite de l’échange avec les journalistes, le coach des Gunners a recentré ses propos sur la pré-saison de son équipe.

Bah oui, parce que l’important c’est les trois points, même en amical…

