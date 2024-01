Sean Dyche se plaint du calendrier

Les joueurs et les entraîneurs se plaignent. Oui, il y a bien quelque chose qui cloche en Angleterre.

Près d’un an après sa nomination à Everton, Sean Dyche rejoint le mouvement de gronde qui monte outre-Manche face au calendrier surchargé. Lors de la conférence de presse précédant le match de FA Cup contre Crystal Palace, l’entraîneur britannique a pesté contre le calendrier qui, selon lui, avantagerait les grands clubs : « Les règles du jeu ne sont alors plus équitables. Avec plus de matchs, les grands clubs gagneront forcément grâce à leurs grands effectifs. Mais quand on n’a pas une grande équipe, comme nous, et qu’on se blesse, on est forcément mis à rude épreuve. »

La déclaration de Sean Dyche prend encore un peu plus de sens quand on note que les Toffees ont joué 8 matchs en 29 jours en décembre mais n’en joueront que trois en janvier. Il ajoute : « Je n’en vois pas l’intérêt de faire cette pause quand on a eu tant de matches en décembre. Ce n’est pas très bénéfique. Il vaudrait mieux déplacer un ou deux de ces matches en décembre en janvier et les mettre là pour les répartir. Ce serait déjà mieux. »

Sean Dyche et Jules Koundé, pas le même style mais le même combat.

