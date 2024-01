Le syndicat des joueurs anglais sonne la révolte face au calendrier

Enfin des joueurs réagissent !

Le directeur général de l’Association des footballeurs professionnels en Angleterre (PFA), Maheta Molango, a déclaré à Sky Sports que des mesures juridiques pourraient être prises si la FIFA et les autres instances ne prennent pas des mesures rapidement face aux calendriers surchargés. La saison prochaine, avec les nouveaux formats de Ligue des champions et de Coupe du monde des clubs, certains joueurs pourront jouer jusqu’à 86 matchs en une saison (!). L’association des footballeurs professionnels en Angleterre plaide en faveur de l’obligation d’une pause de 28 jours entre deux saisons.

'The players are ready to take a stand.'

PFA CEO @Maheta_Molango on the impact of a congested football fixture calendar.

— Professional Footballers’ Association (@PFA) December 29, 2023