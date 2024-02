Scandale Arkema : une tribune signée par dix associations rhodaniennes vise l’usine

« J’accuse… ! »

Dans un article publié ce mardi, Le Progrès annonce que dix associations et syndicats rhodaniens ont signé une tribune pour protester contre Arkema, le géant de l’industrie chimique, sponsor de la première division féminine française de football et reconnu comme un gros pollueur dans l’agglomération lyonnaise. Nous avions également publié un article en novembre dernier, révélant que l’usine, située à Pierre-Bénite (près de Lyon) a laissé se propager – à des taux élevés – des composés perfluorés, dénommés aussi « polluants éternels » dans l’air, l’eau et le sol dans certaines zones de l’agglomération lyonnaise.

La tribune est titrée « Non au sponsoring des pollueurs ! », et vise à faire réagir la Fédération de football français et les clubs de la Ligue de football féminin, qui maintiennent leurs engagements avec ce géant industriel, malgré plusieurs dénonciations : « ni la FFF, ni les clubs ne peuvent ignorer l’ampleur du scandale, amplement documenté et relayé dans les médias », avant d’émettre deux questions ouvertes, pour apporter des pistes de réflexion sur le phénomène. « Le foot et le sport sont-ils réellement compatibles avec des entreprises comme Arkema, qui portent atteinte à la planète et à la santé des habitants ? Peuvent-ils continuer à leur servir de porte-étendard sous prétexte de sponsoring ? »

Si on veut permettre à nos enfants de profiter des buts des futures Eugénie Le Sommer, c’est maintenant que ça se joue.

