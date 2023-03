Sans surprise, Lyon et le PSG monopolisent le Top 10 des salaires en D1 Arkema

On prend les mêmes et on recommence.

Comme chaque année, l’Equipe a dévoilé les salaires des footballeurs et footballeuses évoluant en France. Du côté de la D1 Arkema, Lyon et le Paris Saint-Germain règnent sur le classement, aucune autre écuries autre que les deux géants du football féminin français n’entre dans ce top 10. En toute logique c’est Marie-Antoinette Katoto qui domine ce Top 10 (50 000 euros), suivie de Lieke Martens arrivée depuis Barcelone à l’été 2022 au Paris Saint-Germain (42 000 euros) et Wendie Renard, capitaine de l’OL vient clôturer le podium (40 000 euros).

Pour la suite du classement, Kadidiatou Diani s’adjuge la quatrième place (38 000 euros), accompagnée d’Ada Hegerberg 5e (35 000 euros). Les Lyonnaises trustent les places restantes du Top 10 : Amel Majri 6e (32 000 euros), Delphine Cascarino 7e (30 000 euros), Griedge Mbock 8e (28 000 euros), Danielle Van de Donk 9e ex-aequo (27 000 euros) et Dzsenifer Marozsan 10e ex-aequo (25 000 euros). Les places manquantes sont réservées aux Parisiennes Grace Geyoro 9e ex-aequo (27 000 euros) et Sakina Karchaoui 10e ex-aequo (25 000 euros).

Des chiffres bien différents de ceux de leurs homologues masculins.

