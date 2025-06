Samba Diawara n’entraînera pas le Stade de Reims en Ligue 2

Une relégation et puis s’en va.

Promu entraîneur principal depuis le départ de Luka Elsner le 3 février, Samba Diawara ne sera plus à la tête du Stade de Reims en Ligue 2. Celui qui officiait en tant qu’adjoint au début de la saison n’aura pas réussi à redresser le club rémois pour le maintenir dans l’élite, après la défaite de son équipe contre Metz, lors du barrage le 29 mai dernier.

Philippe Montanier pressenti pour lui succéder

Cette annonce est loin d’être une surprise, le technicien rémois avait laissé entendre à ses proches dès le mois de mai qu’il ne continuerait pas l’aventure, avec ou sans maintien et en dépit du soutien du président rémois, Jean-Pierre Caillot, désireux de le conserver. « C’est une décision qui lui appartient. Nous, on l’a toujours soutenu et on reste dans cette position, avait déclaré le copain de Nasser, au lendemain de la relégation. Mais il faut savoir si lui, qui a découvert la fonction, a envie de continuer et dans quel état d’esprit il est. Nous, on n’a pas du tout envie de s’en séparer ! »

Si un retour au poste d’adjoint s’annonce compliqué mais théoriquement possible, Diawara ne s’est pas encore prononcé sur son départ du club champenois, avec lequel il est lié jusqu’en 2028. Selon L’Équipe, Philippe Montanier serait en passe de lui succéder. L’entraîneur passé par Valenciennes, Rennes, la Real Sociedad, Lens ou encore Toulouse, aura fort à faire pour retrouver la Ligue 1 avec une équipe qui n’était plus descendue depuis la saison 2015-2016.

Troyes, Sedan et maintenant Reims… la Champagne-Ardennes est sinistrée.

