Sakina Karchaoui : « Si on peut régler les choses en interne...  »

Le groupe vit bien.

Dix jours après le départ de Corinne Diacre, qui a dû quitter son poste de sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Sakina Karchaoui s’est confiée à l’AFP concernant cette situation. La latérale du PSG a affirmé qu’elle aurait souhaité que cette affaire ne soit pas devenue publique : « Si on peut régler les choses en interne avant de les exposer au grand public en sachant qu’il y a des jeunes générations qui nous regardent… On doit envoyer un signal fort sur le bon comportement. » Toutefois, la Parisienne a dit comprendre « les décisions de certaines ». « Elles ont pris la parole parce qu’elles étaient obligées de montrer leur mal-être. Peut-être que si j’avais été à leur place, j’aurais fait la même chose », a-t-elle précisé.

En revanche, l’internationale a dit ne pas être concernée par ce sentiment de malaise général : « Tout roulait de mon côté, donc je ne me voyais pas prendre la parole pour suivre un mouvement tout simplement. » Karchaoui, dont l’agent, Jean-Pierre Bernès, est le même que celui de Corinne Diacre, s’est défendue des critiques à propos de son silence dans cette affaire. « Ne pas prendre la parole en public, cela ne veut pas dire qu’on ne prend pas la parole en interne : on a des échanges, on parle, chacune donne son opinion », s’est-elle expliquée.

Ça promet, ce Mondial !

Jocelyn Gourvennec décline le poste de sélectionneur des Bleues