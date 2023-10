Saint-Etienne bat et double Angers

Saint-Etienne 2-0 Angers

Buts : Sissoko (51e) et Pétrot (59e)

Avec 23 tirs en l’espace d’une seule mi-temps, il est possible de dire que l’ultime match de la douzième journée de Ligue 2 a été (au moins) aussi intéressant que la cérémonie du Ballon d’or.

Et dans cette partie spectaculaire avec finalement peu de buts inscrits au regard du nombre d’occasions, c’est Saint-Etienne qui s’en est le mieux sorti en dominant Angers en deuxième période : grâce à une réalisation de Sissoko marquée de la tête sur un corner de Cafaro peu après la pause puis au break signé Pétrot en solo à l’heure de jeu (avec deux feintes de frappe, notamment), les Verts ont en effet attrapé les trois points. Cette victoire permet aux locaux de doubler son adversaire, troisième, et de rester à deux petites unités de Laval.

Pourtant, le Sco a eu les situations pour ouvrir le score : Abdelli a vu Green repousser sa demi-volée, Diony a lui aussi observé le gardien stopper son tir et l’attaquant a ensuite assisté au retour décisif de Pétrot pour l’empêcher de scorer. Mais en face, l’ASSE n’a pas volé son succès non plus. Car outre ses tremblements de filets, Sainté a également eu plusieurs opportunités : Sissoko a involontairement sauvé les visiteurs en bloquant du dos une tentative de son partenaire Cafaro, Bouchouari n’a pas réussi à trouver le cadre alors qu’il était en bonne position pour tromper Fofana et Sissoko a fait ce même en loupant la cible juste avant de trouver la faille

Bref, une jolie rencontre remportée par les plus forts.

<iframe loading="lazy" title="ALLER LES VERTS (1976)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YcxTXW2QR8Q?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Saint-Etienne (4-3-3) : Green – Appiah, Briançon, Nadé, Pétrot – Tardieu, Fomba (Moueffek, 70e), Bouchouari – Rivera (Monconduit, 90e), Cafaro (Bentayg, 81e), Sissoko (Charbonnier, 71e). Entraîneur : Batlles.

Angers (4-4-2) : Fofana – Lefort (Hanin, 74e), Hountondji, Bamba, Valery (Raolisoa, 81e) – Bahoya (El-Melali, 65e), Capelle (Niane, 74e), Lopy, Ferhat (Hunou, 81e) – Abdelli, Diony. Entraîneur : Dujeux.

