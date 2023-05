Sabri Lamouchi n’est plus l’entraîneur de Cardiff City

Sabrilipopette.

Sabri Lamouchi n’est plus l’entraîneur de Cardiff. Arrivé en janvier dernier dans la capitale galloise pour sauver le club de la relégation en League One, le Frenchy de 51 ans plie déjà bagages après avoir rempli sa mission. 21e de Championship et donc premiers non-relégables au moment où le Français avait pris la relève du club gallois, les Bluebirds ont bien obtenu leur maintien en finissant à la… 21e place. Son bilan de 10 défaites en 18 matchs ne lui a effectivement pas permis de terminer plus haut. Mais l’aventure s’arrête là pour l’ancien international français sur le banc gallois.

#CardiffCity can confirm that Sabri Lamouchi will depart at the conclusion of his current deal.

We would like to thank Sabri for his contribution and wish him all the very best.

The Board of Directors have already begun the process of appointing a new management team.

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) May 16, 2023