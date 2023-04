Rüdiger : « Faire le ramadan ne me pose pas de problème  »

Kein Problem.

En ce lundi de Pâques, Antonio Rüdiger a accordé une interview à Marca, pour occuper le jour férié des aficionados merengues. L’occasion pour le quotidien madrilène d’évoquer l’impact du ramadan sur les performances de l’Allemand, ou plutôt l’absence d’impact, selon le défenseur : « Le ramadan, ce n’est pas un problème pour moi, je suis habitué. Je ne bois rien, je ne mange rien, je m’y conforme à la lettre. Ce n’est pas facile, tu t’entraînes, tu puises dans ta tête et tu y arrives. Le mental est une de mes principales qualités, donc finalement, faire le ramadan ne me pose pas de problème. »

Un non-sujet pour l’international allemand, qui n’en parle pas au préparateur physique Antonio Pintus : « J’échange avec le nutritionniste, c’est le plus important. Savoir ce que je dois manger, combien je dois boire. Si je parle avec Pintus, il va me dire de courir et je vais lui obéir, alors il vaut vraiment mieux que je parle au nutritionniste ! (Rires.) »

En même temps, on n’oserait pas donner d’ordre à Rüdiger.

