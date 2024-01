Romain Pitau raconte sa masterclass contre Schalke et son plus beau CSC

La compilation du siècle.

Les plus romantiques s’en souviennent encore : le 4 décembre 2012 lors de la 6e journée de la phase de poules de Ligue des champions, Montpellier accueille Schalke 04, et Romain Pitau, 35 ans à l’époque, sort du banc à la mi-temps à la place de Benjamin Stambouli. La suite appartient à l’histoire. « C’était le dernier match du groupe, on était déjà éliminés, et je n’avais pas joué dans cette compétition, raconte-t-il ce dimanche dans les colonnes de L’Équipe. Je suis entré pour m’amuser, libéré et pour profiter. Et j’ai presque réussi tout ce que je faisais (score final 1-1). J’arrivais quasiment à la fin de ma carrière. » Il raccrochera effectivement à la fin de cet exercice 2012-2013.

<iframe loading="lazy" title="Romain Pitau vs Schalke 04" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/8_nLuKEuHV4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Mais le milieu de terrain a aussi connu des moments de solitude, comme à Villeneuve-d’Ascq le 14 janvier 2006 : « C’était un match à Lille avec Sochaux, continue-t-il dans la même interview. C’est là que j’ai marqué le plus beau but de ma carrière… mais contre mon camp ! Et en plus à mon pote Teddy Richert. On est déjà menés 1-0, on joue la 45e minute. Je suis aux 18 mètres et je rate complètement mon dégagement. Le ballon va se nicher directement dans la lucarne de Teddy qui finit accroché dans ses filets. Il y avait en plus toute ma famille dans les tribunes. Je suis du Nord. Ils étaient tous venus me voir. Un grand moment de solitude. »

Même avec toute sa bonne volonté, il n’arrive malheureusement pas à la cheville de Franck Queudrue.

