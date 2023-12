Riquelme remporte la présidence de Boca Juniors

Le dernier des 10 va servir les Génois(es).

Jusque-là vice-président, Juan Roman Riquelme a été élu président de Boca Juniors dimanche, grâce à sa victoire écrasante face à Andres Ibarra à l’élection présidentielle du club, réunissant 43 367 votants, au stade de la Bombonera. L’idole des Xeneizes, âgée de 45 ans, sera à la tête des récents finalistes de la Copa Libertadores pour les quatre prochaines années. La légende du club de Buenos Aires est l’homme de confiance pour Boca selon son père, Cacho Riquelme : « Je suis fier, car mon fils n’est pas un menteur et il ne vole pas », a-t-il déclaré à l’issue de cette victoire.

Cette élection présidentielle était au cœur d’une véritable guerre politique. Reportée puis menacée d’une modification du système démocratique, voulu par Javier Milei, président argentin et soutien de l’autre candidat, Andres Ibarra, elle a rendu son verdict ce dimanche en Argentine, avec la victoire de Riquelme. El Ultimo Diez devient le troisième président possédant le statut d’ancien joueur du club, après les mandats de Luis Cerezo (1905-06) et de José Alfredo López (1946-1947). La première mission de Riquelme sera d’officialiser rapidement le nouvel entraîneur pour remobiliser son équipe, à la traîne en championnat et qui compte seulement un titre gagné en 2023, la Supercoupe d’Argentine.

La légende redevient le chef d’orchestre à Boca Juniors.