Riad Nouri demande aux fans d’Ajaccio de ne pas aller « trop loin »

Que la saison se termine, et vite.

Après la large défaite d’Ajaccio contre le Stade rennais subie ce dimanche à domicile, Riad Nouri a semblé craindre les réactions des supporters de son club. Raison pour laquelle il est allé à la rencontre des fans, exaspérés par les mauvais résultats de l’ACA. « J’ai ma fille dans mes tribunes donc je me suis un peu rapproché, on ne sait jamais. J’ai essayé de parler avec eux, ils sont mécontents et il faut aussi l’entendre. Mais il ne faut pas que ça aille un peu trop loin car tout le monde va le regretter, il faut finir ensemble et redémarrer ensemble », a ainsi déclaré l’attaquant.

Et de continuer, au micro de Prime Vidéo : « C’est dur en tant que supporter de voir son équipe prendre des scores assez lourds ces derniers temps, mais il ne faut pas se faire mal à la tête. On va partir ensemble en Ligue 2, ils savent qu’ils peuvent compter sur nous. C’est bien de calmer la situation tout de suite, ce sont des humains. Ils sont au fond respectueux, mais mécontents. »

Ils pourraient le rester jusqu’au bout, puisqu’il y a l’Olympique de Marseille et Lens comme fin de calendrier.

