Rennes pulvérise Ajaccio et garde l’Europe dans le viseur

Ajaccio 0-5 Rennes

Buts : Santamaria (14e), Gouiri (31e, 40e, 71e) et Doku (37e)

La piquette corse.

En déplacement chez une équipe d’Ajaccio déjà reléguée, le Stade rennais a retrouvé le goût de la victoire à l’extérieur, avec la manière pour ne rien gâcher (0-5). Après une entame poussive, les Bretons ont été cliniques pour plier l’affaire dès la première période, sans que la charnière Warmed Omari-Joe Rodon ne soit inquiétée. Baptiste Santamaria a été le premier à frapper, en se trouvant au bon endroit au bon moment pour sauter sur un service en retrait de Lovro Majer (0-1, 14e). Un but puis un deuxième, Amine Gouiri claquant une tête parfaite au premier poteau suite à un numéro de Karl Toko Ekambi côté droit (0-2, 31e). Il n’en fallait pas plus pour voir l’ACA baisser les bras et couler, le très remuant Jérémy Doku concluant son raid d’un tir croisé parfait (0-3, 37e) et Gouiri corsant un peu plus l’addition avant la pause en transformant un centre du capitaine Hamari Traoré d’une frappe intérieure du pied (0-4, 40e).

Un calvaire pour les locaux, une partie du public commençant à chahuter le staff sur le banc et Mickaël Barreto sur la route des vestiaires. Ce dernier a été à l’origine de l’une des rares tentatives ajacciennes après l’entracte. Les Rouge et Noir, vêtus en bleu ce dimanche, sont passés en mode gestion, faisant tourner le ballon et subissant quelques vilaines fautes de joueurs corses désemparés. Si Clément Vidal aurait pu voir rouge, c’est Mickaël Alphonse qui a été expulsé (63e), après consultation de la VAR, pour s’être essuyé les crampons sur le talon de Doku, sorti dans la foulée par précaution. Toujours sur la pelouse, Gouiri y est allé de son triplé, le premier de sa carrière chez les pros, en faisant la différence sur sa prise de balle pour finir en fermant son pied (0-5, 71e). Dix-huitième, Ajaccio compte les jours jusqu’à la fin de saison et Rennes a fait le boulot pour rester au contact de Lille et du top 5 à deux journées du terme.

Le Rennes-Monaco de samedi prochain ressemblera à une belle demi-finale pour l’Europe.

Ajaccio (4-4-2) : Leroy – Youssouf, Gonzalez, Vidal, Alphonse – Chegra (Nouri, 46e), Coutadeur, Barreto (Puch-Errantz, 80e), Spadanuda (Strata, 65e) – Soumano (B. Touré, 46e), El-Idrissy (Khelifa, 90e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Traoré, Omari, Rodon, Belocian (Assignon, 64e) – Bourigeaud (Tait, 72e), Santamaria, Majer – Doku (Salah, 64e), Toko Ekambi (D. Doué, 79e), Gouiri (Kalimuendo, 72e). Entraîneur : Bruno Genesio.

