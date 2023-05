Pronostic Ajaccio Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes se replace face à Ajaccio

En s’inclinant lourdement sur la pelouse du Parc des Princes (5-0), Ajaccio a été officiellement relégué en Ligue 2. La formation corse n’aura tenu qu’une saison dans l’élite et fait donc l’ascenseur. Avec son budget modeste et cet exercice avec 4 relégations, le curseur semblait trop élevé pour l’ACA. Ajaccio a vécu une deuxième partie de saison compliquée en ne remportant que 3 rencontres. Dernièrement, le club corse a essayé de lutter, mais n’est parvenu qu’à décrocher deux nuls à domicile face à Brest et Toulouse. La sentence inévitable au regard de la dynamique des Corses sera donc tombée dans la capitale face à un PSG largement supérieur, leur 8e défaite sur les 10 dernières journées. Lors de cette rencontre, l’expérimenté Mangani a été expulsé pour un accrochage avec Hakimi et sera absent ce dimanche.

En face, Rennes ne réalise pas la saison que l’on attendait de lui. En effet, auteur d’une superbe première partie de saison, le club breton semblait parti pour lutter pour le podium. La grave blessure de Martin Terrier a stoppé net cet élan. Cependant, les Rouge et Noir sont toujours dans le coup pour décrocher une place européenne puisqu’ils sont 6es avec 1 seul point de retard sur Lille, qui reçoit lors de cette même journée Marseille. Lors des dernières semaines, la formation bretonne a alterné un rythme régulier entre victoires à domicile et défaites en déplacement. Dimanche dernier, les Rennais se sont fait plaisir en surclassant une formation troyenne également reléguée (4-0) dans une rencontre où Toko Ekambi a inscrit un doublé. L’ancien Lyonnais devrait être titulaire à nouveau, notamment aux côtés de Doku qui a marqué 4 buts lors des 5 dernières journées. Ce week-end, les hommes de Bruno Genesio ont une belle opportunité d’enchaîner avec un déplacement en Corse face à une formation déjà reléguée. Sur sa lancée, Rennes devrait dominer Ajaccio et réaliser une belle opération dans la course à l’Europe.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

