Les supporters de Bochum valent à leur club une amende de plus de 120 000 euros

La DFL tape du poing sur la table.

16e de Bundesliga, le VFL Bochum joue sa survie dans l’élite et espère bien se maintenir à l’issue de la saison. En attendant, les Bleu et Blanc devront s’acquitter d’une lourde amende de 122 500 euros imposée par la ligue. Cette décision intervient à la suite de l’utilisation d’artifices et d’explosifs par les supporters de Bochum lors de la défaite 3-1 face au Borussia Dortmund le 28 janvier dernier. D’après Kicker, 30 feux de Bengale et au moins 20 pétards ont été utilisés.

Le journal précise que sur le montant total de l’amende, une pénalité de 10 000 euros correspond à une autre affaire de jets de projectiles divers. Lors de la rencontre Bochum-Augsburg du 3 février, des balles de tennis avaient notamment été jetées sur la pelouse en signe de protestation contre l’entrée d’investisseurs dans le capital des clubs de la Ligue allemande.

La Ligue 1 et ses bouteilles d’eau n’ont rien à leur envier.