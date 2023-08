Rennes chaud sur un défenseur de Tottenham

Un peu d’expérience à la garderie.

Désireux de renforcer sa défense centrale, et d’y apporter un bon tas d’expérience, le Stade rennais serait à fond sur Davinson Sánchez, selon les informations de L’Équipe. Les Bretons auraient déjà formulé une offre de 9 millions d’euros pour convaincre les Spurs de lâcher leur défenseur colombien. Pas forcément dans les plans d’Ange Postecoglou, le coach des Londoniens, le natif de Caloto n’a plus qu’un an de contrat.

Toutefois, Tottenham et son féroce président, Daniel Levy, ne devraient pas lâcher l’international (54 sélections, 1 but) aussi facilement et attendraient un chèque plus conséquent. Un montant entre 10 et 15 millions pourrait faire l’affaire et pourrait permettre aux Bretons de passer à l’étape suivante avec l’ancien de l’Ajax.

Qui a dit que Sánchez quittait la Ligue 1 ?

